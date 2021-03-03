Дробыш высмеял Баскова за «понты» 

Николай Басков излишне выставляет напоказ свою состоятельность, заявил в интервью для YouTube-канала «Ковальский» композитор Виктор Дробыш. Он недоумевает, зачем певцу при каждом выходе в свет огромное количество телохранителей.
Басков — очень богат, заявил Дробыш. Артист передвигается на лимузине неизменно в сопровождении нескольких охранников. Телохранители, по его словам, не отходят от певца «ни днём, ни ночью». Когда Басков приезжает на мероприятие, создаётся ощущение, что прибыл экс-президент США Билл Клинтон, усмехнулся композитор.
«Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой», — отметил он.
Дробыш добавил, что раньше звание артиста имело некое «волшебное» значение, при этом популярные люди «не отрывались от народа»: ездили в общественном транспорте. Сегодня, по мнению композитора, на музыкальных премиях появляются не артисты, а «мешки с золотом». Однако не все звёзды такие как Басков: например, Григорий Лепс, Стас Пьеха и Валерия, отметил Дробыш, на первый план ставят творчество, а не «понты».
Ранее, как сообщал «Рамблер», музыкант Аркадий Укупник в эфире программы «Звезды сошлись!» намекнул, что юморист Максим Галкин свои первые крупные гонорары потратил на «барахло». По его словам, юморист солидные деньги спустил на приобретение элитной иномарки — «Бентли» за 130 тысяч долларов.