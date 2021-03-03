Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Дробыш высмеял Баскова за «понты» 

Елена Прошина 1 час назад
Дробыш высмеял Баскова за «понты»
Фото: РИА Новости
Николай Басков излишне выставляет напоказ свою состоятельность, заявил в интервью для YouTube-канала «Ковальский» композитор Виктор Дробыш. Он недоумевает, зачем певцу при каждом выходе в свет огромное количество телохранителей.
Басков — очень богат, заявил Дробыш. Артист передвигается на лимузине неизменно в сопровождении нескольких охранников. Телохранители, по его словам, не отходят от певца «ни днём, ни ночью». Когда Басков приезжает на мероприятие, создаётся ощущение, что прибыл экс-президент США Билл Клинтон, усмехнулся композитор.

«Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой», — отметил он.

Дробыш добавил, что раньше звание артиста имело некое «волшебное» значение, при этом популярные люди «не отрывались от народа»: ездили в общественном транспорте. Сегодня, по мнению композитора, на музыкальных премиях появляются не артисты, а «мешки с золотом». Однако не все звёзды такие как Басков: например, Григорий Лепс, Стас Пьеха и Валерия, отметил Дробыш, на первый план ставят творчество, а не «понты».
Ранее, как сообщал «Рамблер», музыкант Аркадий Укупник в эфире программы «Звезды сошлись!» намекнул, что юморист Максим Галкин свои первые крупные гонорары потратил на «барахло». По его словам, юморист солидные деньги спустил на приобретение элитной иномарки — «Бентли» за 130 тысяч долларов.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Аркадий Укупник , Стас Пьеха , Николай Басков , Билл Клинтон , Виктор Дробыш , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
00:42
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
Происшествия
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
00:17
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
Общество
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
00:09
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
00:17
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
Пожары Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение