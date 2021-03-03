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Иллюзионист Сафронов рассказал о тяжёлой болезни 

Елена Прошина 34 минуты назад
Иллюзионист Сафронов рассказал о тяжёлой болезни
Фото: РИА Новости
Сергей Сафронов в эфире программы «Секрет на миллион» признался, что серьёзно болен. По его словам, новость о недуге стала шоком для него и его родственников.
Иллюзионист и бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» отметил, что несколько месяцев назад у него появилась одышка, потливость, ощущение инородного тела в организме. Сафронов обратился за помощью к медикам. Врачи прибегли к хирургическому вмешательству, чтобы поставить диагноз. После этого у телеведущего остался рубец.

«У меня шрам на шее, фрагменты брали. Страшно все это», — отметил Сафронов.

В студии программы присутствовали близкие Сергея, которые признались, что новость о тяжелом заболевании родственника повергла их в шок. Отец иллюзиониста не смог сдержать слёз.
Сафронов добавил, что медиумы, с которыми он встречался в процессе работы над шоу «Битва экстрасенсов», изучали его, но ни один из них так и не смог «увидеть главное». Точный диагноз Сафронова будет оглашен в ближайшие выходные.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экстрасенс Алина Вердиш обвинила Сергея Сафронова в том, что он требовал с нее полтора миллиона рублей за подсказки и итоговую победу в «Битве экстрасенсов». Руководство ТНТ приняло решение уволить телеведущего. Представители канала заявили, что Сафронов отстранен «в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях». Они также подчеркнули, что съемки программы ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели. Неназванный друг Сафронова тогда завил СМИ, что обвинения в вымогательстве — «месть» и подстава.
По его словам, Вердиш фанатично преследовала телезвезду на протяжении года. Установив контакт, девушка якобы сама начала упрашивать Сафронова помочь ей победить. Телеведущий отказался, Вердиш начала угрожать. Руководство ТНТ, подчеркнул он, воспользовалось ситуацией, чтобы «отомстить» иллюзионисту за то, что в интервью он постоянно говорит о «Битве экстрасенсов» как о шоу и не более того.
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Шоу-бизнес , Сергей Сафронов
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