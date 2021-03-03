Боня назвала роман Шейк и Роналду фейковым 

Шейк и Роналду, как сообщал «Рамблер», встречались в 2010-2015 годах. Сегодня Боня рассказала, что знает от осведомленных людей, что отношения между ними были договоренностью.

«Грубо говоря, это был контракт», — уточнила она.

По ее словам, роман с Шейк был нужен Роналду для выравнивания имиджа — в Европе очень важно, чтобы спортсмен имел семью. Боня высказала мнение, что футболист добился того, чего хотел, и Шейк также выиграла от фиктивных отношений с ним. Телезвезда отметила, что ни разу не общалась с Роналду, а с Шейк общалась, но не на тему ее отношений с ним.