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Киркорова уличили в насмешках над Пугачевой 

Елена Прошина 1 час назад
Киркорова уличили в насмешках над Пугачевой
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров в новом выпуске шоу «Маска» поставил певицу Аллу Пугачеву в один ряд с «другими артистами». Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эфир НТВ.
«МК» рассказал, что благодаря номеру на песню «Куда уехал цирк» Киркоров вспомнил программу «Новогодний аттракцион» и ее ведущего Игоря Кио. О соведущей Кио — Пугачевой — он ничего не сказал, просто упомянув «других артистов».
Затем Киркорова впечатлил номер Змеи, а певица Валерия предположила, что он «просто хочет на груди змею». В ответ Киркоров заявил, что такой опыт в его жизни уже был.
Как писал «Рамблер», Киркоров был женат на Пугачевой с 1994-го по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Галкина.
Перед юбилейным концертом Пугачевой в 2019 году Киркоров рассказал «Комсомольской правде», что певица повлияла на его выбор профессии и на всю его жизнь.

«Глядя, как отважно «женщина, которая поёт» поднималась под купол цирка, распевая «Миллион алых роз», не влюбиться в неё было невозможно», — заявил он.

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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , Валерия , Московский комсомолец , Комсомольская правда , НТВ
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