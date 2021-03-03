Киркорова уличили в насмешках над Пугачевой 

«МК» рассказал, что благодаря номеру на песню «Куда уехал цирк» Киркоров вспомнил программу «Новогодний аттракцион» и ее ведущего Игоря Кио. О соведущей Кио — Пугачевой — он ничего не сказал, просто упомянув «других артистов».

Затем Киркорова впечатлил номер Змеи, а певица Валерия предположила, что он «просто хочет на груди змею». В ответ Киркоров заявил, что такой опыт в его жизни уже был.

Как писал «Рамблер», Киркоров был женат на Пугачевой с 1994-го по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Галкина.

Перед юбилейным концертом Пугачевой в 2019 году Киркоров рассказал «Комсомольской правде», что певица повлияла на его выбор профессии и на всю его жизнь.