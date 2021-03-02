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Москва

Скончался исполнитель регги Банни Уэйлер 

Газета.Ru и ещё 5 2 марта 2021
На 74-м году ушел из жизни исполнитель регги Банни Уэйлер, передает «Москва 24». По словам его менеджера, музыкант скончался в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причина его смерти не уточняется. С момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году Уэйлер выступал вместе с королем регги Бобом Марли. Сольную карьеру он начал спустя десять лет. Артист является трижды лауреатом престижной премии «Грэмми» за лучший альбом в стиле регги.
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Шоу-бизнес , Москва24 , Ямайка
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