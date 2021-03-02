Бабкина: «Я была на грани жизни и смерти»

Популярная певица рассказала WomanHit.ru, давала ли она согласие на введение ее в искусственную кому и о своем сегодняшнем самочувствии.

Коронавирус, парализовавший весь мир, по заверениям врачей и повсеместным вакцинациям сходит на нет. Надежда Бабкина не понаслышке знает об этой болезни.

— Я слышал, что из-за коронавируса вас вводили в состояние искусственной комы, вы сразу согласились?

— Когда речь идет о жизни человека, когда счет идет на минуты, никто не интересуется, согласны вы или не согласны на искусственную кому. Вводят — и все.

— Ваше отношение к этому заболеванию?

— Какое тут может быть мнение? Эта напасть парализовала весь мир, я сама была на грани жизни и смерти. Но выкарабкалась, за что спасибо нашей медицине и миллионам людей, переживавшим за меня. Я уверена, что мы справимся с этой бедой. По-другому не может быть, ведь мы живем на земле победителей. Если наши предки, отцы и деды одержали победу в таком количестве войн, мы просто не имеем права не победить то, что на нас свалилось в 2020 году, не можем в этой схватке отстать от своих традиций.

— Как чувствуете себя сегодня?

— Чувствую себя превосходно — работаю, репетирую, играю в спектаклях и живу полной насыщенной жизни, чего и вам, мои дорогие, желаю!