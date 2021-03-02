Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Надежда Бабкина: «Я была на грани жизни и смерти» 

WomanHit.ru 1 час назад
Бабкина: «Я была на грани жизни и смерти»
Фото: ТАСС
Популярная певица рассказала WomanHit.ru, давала ли она согласие на введение ее в искусственную кому и о своем сегодняшнем самочувствии.
Коронавирус, парализовавший весь мир, по заверениям врачей и повсеместным вакцинациям сходит на нет. Надежда Бабкина не понаслышке знает об этой болезни.
— Я слышал, что из-за коронавируса вас вводили в состояние искусственной комы, вы сразу согласились?
— Когда речь идет о жизни человека, когда счет идет на минуты, никто не интересуется, согласны вы или не согласны на искусственную кому. Вводят — и все.
— Ваше отношение к этому заболеванию?
— Какое тут может быть мнение? Эта напасть парализовала весь мир, я сама была на грани жизни и смерти. Но выкарабкалась, за что спасибо нашей медицине и миллионам людей, переживавшим за меня. Я уверена, что мы справимся с этой бедой. По-другому не может быть, ведь мы живем на земле победителей. Если наши предки, отцы и деды одержали победу в таком количестве войн, мы просто не имеем права не победить то, что на нас свалилось в 2020 году, не можем в этой схватке отстать от своих традиций.
— Как чувствуете себя сегодня?
— Чувствую себя превосходно — работаю, репетирую, играю в спектаклях и живу полной насыщенной жизни, чего и вам, мои дорогие, желаю!
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
WomanHit.ru: последние новости
Актриса Татьяна Васильева призналась, что благодаря роману с режиссером получала главные роли Актриса Татьяна Васильева призналась, что благодаря роману с режиссером получала главные роли Дмитрий Певцов предложил оградить телезрителей от «потных малаховских передач» Дмитрий Певцов предложил оградить телезрителей от «потных малаховских передач» Компания Киркорова не может выплатить долг в 140 миллионов рублей Компания Киркорова не может выплатить долг в 140 миллионов рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
00:42
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
Происшествия
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
00:17
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
Общество
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
00:09
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
00:17
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
Пожары Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение