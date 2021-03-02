Экс-солистка Little Big снималась в фильмах для взрослых

Одноклассница покойной певицы рассказала правду

1 марта в Петербурге скончалась бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос. Пишут, что ей было 38 лет, а о том, кто ее родные, ничего неизвестно. Однако журналистам «МК» удалось найти одноклассницу Анны, давно переехавшую в Германию , но не терявшую связь с подругой.

Женщина согласилась рассказать подробности об их общем детстве на условиях анонимности. Кроме того, отказалась называть родной город и настоящую фамилию певицы.

— Анну на самом деле звали Наташей Т., она внучка Героя Советского Союза. О нем есть и статья в Википедии. Нам по 45 лет сейчас. Вернее, ей 46. Она январская. Мы с 1975 года. Они с другой нашей подругой, дочкой миллионера, поменяли паспорта лет в 27–28. Захотели так. И зовут Анну Кастельянос на самом деле Наташа Т. Ее дед был очень известным человеком в нашем городе, руководил крупным предприятием. С Наташей мы познакомились в первом классе, — начала свой рассказ собеседница издания.

Рост девочки тогда был 80 сантиметров. В школу ее носил на руках дедушка, а мама шла рядом и несла портфель. Впрочем, большую часть учебного времени Анна-Наташа проводила в институте Илизарова: ей вытягивали рост.

Одноклассники ее обожали и всегда ждали ее возвращения. К старшим классам она выросла до 130 см. Никаких комплексов по поводу внешности не испытывала, мечтала только дотянуть до 150 см. Была очень уверена в себе и слыла душой компании, не слишком хорошей, правда. В старших классах она устраивала дома вечеринки, которые очень не нравились учителям и родителям. Одна из девочек, участвовавших в общем веселье, забеременела в 14 лет, но скандал замяли.

Мать Анны-Наташи была радиожурналистом и постоянно пропадала на работе. Дед тоже был очень занятым человеком. Про отца ее ничего не известно. Ходили слухи, что это был кубинец, приехавший в СССР, с которым ее мать разлучили. Впрочем, есть вероятность, что это выдумка самой Наташи.

Девушка, окончившая музыкальную школу по классу фортепиано, всегда мечтала переехать в Петербург. В результате так и сделала. Но пошла не по музыкальной стезе, а начала сниматься в порнофильмах.

— Она в фильмах для взрослых начала сниматься. Поэтому, кстати, и поменяла имя. Чтобы дед не узнал. Если честно, никогда не понимала, зачем она это делала: все ее многочисленные тату, эти съемки, эпатаж… Точно не из-за денег. Семья была обеспеченной, и Наташа ни в чем никогда не нуждалась. Все время хотела ее спросить об этом: зачем? — но так и не спросила. Знаешь, почему? Она бы расхохоталась мне в ответ. Сказала бы, что я слишком правильная. Мне кажется, она это больше делала по каким-то своим идейным соображениям. Так-то она интеллигентная была девушка, книжки читала. И деньги у нее точно были — и на раскрутку, и на жизнь… Мужчина, наверное, до ручки довел, — рассуждает бывшая одноклассница о своей подруге.

Также она упоминает, что Наташа страстно хотела родить ребенка, хотя и знала, что не сможет. К слову, ее матери рожать тоже запрещали — из-за проблем с сердцем. И диагноз ахондроплазия поставили во время беременности, несмотря на то, что УЗИ тогда еще не было. Но женщина рискнула. Когда девочка родилась, врачи уверенно сказали, мол, не жилец. И только через 12 минут она задышала.

Родных у Анны-Наташи не осталось. Мать умерла около десяти лет назад. Несколько лет, как похоронили дедушку. Теперь вот не стало и самой Анны.