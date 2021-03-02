Лобода тайно выступила в Киеве 

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Заслуженная артистка Украины , живущая в Москве Светлана Лобода спела на закрытой вечеринке в одном из киевских клубов. Такие предположения вызвало видео артистки в Instagram.

Выступление Лободы, как утверждает РБК, разместила в сторис модельер грузинского происхождения Бичолла Тетрадзе и дизайнер Лилия Литковская.

При этом на днях украинский телевизионный продюсер Алексей Гончаренко рассказал, что жители Украины очень любят певиц Ани Лорак и Светлану Лободу, несмотря на то, что девушки живут в Москве. По мнению Гончаренко, артистки просто боятся вернуться в украинский шоу-бизнес.

Ранее рэпер Баста совершил необычный поступок в ходе очередных прослушиваний в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Он встал на колени перед певицей Светланой Лободой, прося за талантливую участницу, сообщал NEWS.ru.