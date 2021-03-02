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Москва

Киркоров публично высмеял Пугачёву на съёмках шоу 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров намекнул на сходство своей бывшей жены Аллы Пугачёвой со змеёй и сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес примадонны российской эстрады на съёмках телевизионной программы «Маска» на НТВ.
Киркоров предавался ностальгии во время номера с песней «Куда уехал цирк». 53-летний артист рассказал, что когда услышал эту композицию в телеэфире, она ему очень понравилась. Король российской поп-сцены напомнил и о программе «Новогодний аттракцион», которую вёл Игорь Кио. При этом бывший супруг Пугачёвой совсем забыл, что вместе с Кио программу вела и Алла Борисовна, зато упомянул «других артистов».
Звезда посмотрел и номер Змеи, который впечатлил поп-короля. Он похвалил исполнительницу, а певица Валерия пошутила, что Киркоров «просто хочет на груди змею». В ответ Филипп Бедросович не растерялся и заявил, что змея в его жизни уже была, пишет MK.RU.
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В конце января между бывшими супругами назрел конфликт. Об этом рассказала журналист Ксения Собчак. Сама Пугачёва даже отписалась от Киркорова в социальных сетях, несмотря на то что они долгое время сохраняли дружеские отношения.
Киркоров и Пугачёва поженились в 1994 году и прожили вместе до 2005 года. С 2001 года Примадонна закрутила роман с шоуменом Максимом Галкиным, с которым они впоследствии создали семью. При этом Киркоров, Пугачёва и Галкин долго сохраняли дружеские отношения, несмотря на эту историю.
Ранее председатель жюри проекта «Маска» Филипп Киркоров предположил, что в образе Единорога на сцену может выходить певица Наталья Подольская. Участница в образе сказочного героя спела песню Уитни Хьюстон, точно повторяя все вокальные переходы и особенности композиции, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Наталья Подольская , Уитни Хьюстон , Ксения Собчак , Максим Галкин , Алла Пугачева , Валерия , Московский комсомолец , НТВ
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