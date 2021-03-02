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Голая Волочкова добралась и до Одинцовских бань 

Вести Подмосковья 1 час назад
Голая Волочкова добралась и до Одинцовских бань
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова известна не шедевральными пируэтами, а шпагатами и любовью к бане.
Самая эпатажная балерина любит шокировать общественность экстравагантными снимками. В этот раз она отметилась в Одинцовском районе. Звезда приехала в Село Сидоровское, где оказалась в местном «Банном дворике». Это место можно нанести на личную карту Волочковой — в Одинцовском районе балерина от души попарилась и порадовала общественность своими обнаженными фотографиями. Обошлось без шпагата.
Комментировать публикацию артистки нельзя — звезда убрала такую возможность из своего микроблога. Зато можно полюбоваться Волочковой среди веников и представить, как шикарно она провела время. Балерина делится, что ее баня находится на ремонте.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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