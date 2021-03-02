Голая Волочкова добралась и до Одинцовских бань 

Анастасия Волочкова известна не шедевральными пируэтами, а шпагатами и любовью к бане.

Самая эпатажная балерина любит шокировать общественность экстравагантными снимками. В этот раз она отметилась в Одинцовском районе. Звезда приехала в Село Сидоровское, где оказалась в местном «Банном дворике». Это место можно нанести на личную карту Волочковой — в Одинцовском районе балерина от души попарилась и порадовала общественность своими обнаженными фотографиями. Обошлось без шпагата.

Комментировать публикацию артистки нельзя — звезда убрала такую возможность из своего микроблога. Зато можно полюбоваться Волочковой среди веников и представить, как шикарно она провела время. Балерина делится, что ее баня находится на ремонте.