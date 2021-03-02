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«Холостяк в Дубае»: Тимати спустил 5 млн рублей за три минуты 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Тимати потратил 5 млн рублей за три минуты
Фото: РИА Новости
Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, стал героем нового сезона шоу «Холостяк». Первый выпуск стартует уже 14 марта. Съемки прошли в ОАЭ, в Дубае. Звезда выложила в соцсеть видео, в котором показала рекламу программы на знаменитой достопримечательности страны — Бурдж-Халифе.

«Уровень промо кратен уровню сезона, но и это лишь скромный спойлер», — написал Тимати.

Тимати известен страстью к люксовым брендам и дорогому образу жизни. В его профиле постоянно мелькают мировые лейблы, личные яхты, частные самолеты. Он любит заниматься серфингом в Монако, на Мальдивах.
Отставать от своего уровня он не захотел и в «Холостяке». Реклама на Бурдж-Халифе стоит 68 тыс. долларов, или 5 млн рублей за три минуты демонстрации.
На видео у Юнусова видно, как на башне появляется его фотография, затем она переливается огнями и возникает надпись: «Холостяк».
Ранее Тимати показал новую яхту и написал пост о счастье.
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Шоу-бизнес , Тимати , Дубай , Монако , ОАЭ
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