Тимати потратил 5 млн рублей за три минуты

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов , известный как Тимати, стал героем нового сезона шоу «Холостяк». Первый выпуск стартует уже 14 марта. Съемки прошли в ОАЭ , в Дубае . Звезда выложила в соцсеть видео, в котором показала рекламу программы на знаменитой достопримечательности страны — Бурдж-Халифе.

«Уровень промо кратен уровню сезона, но и это лишь скромный спойлер», — написал Тимати.

Тимати известен страстью к люксовым брендам и дорогому образу жизни. В его профиле постоянно мелькают мировые лейблы, личные яхты, частные самолеты. Он любит заниматься серфингом в Монако, на Мальдивах.

Отставать от своего уровня он не захотел и в «Холостяке». Реклама на Бурдж-Халифе стоит 68 тыс. долларов, или 5 млн рублей за три минуты демонстрации.

На видео у Юнусова видно, как на башне появляется его фотография, затем она переливается огнями и возникает надпись: «Холостяк».

Ранее Тимати показал новую яхту и написал пост о счастье.