Джоли продала картину Черчилля за рекордные $11,5 млн 

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Картину бывшего премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» продала с аукциона Christie's американская актриса Анджелина Джоли . Работа ушла за рекордные для произведений автора $11,5 млн Изначально картина оценивалась в $2–3,4 млн Полотно было создано Черчиллем в январе 1943 года. Это единственная картина, которую политик написал во время Второй мировой войны. Она появилась после встречи с президентом США Рузвельтом в Касабланке, там проходили переговоры руководителей стран антигитлеровской коалиции.

Эту картину в том же году Черчилль подарил Рузвельту, позже она перешла по наследству его сыну Эллиоту. Семья Джоли купила картину в 2011 году. Как сообщает CNN, Брэд Питт купил её в подарок для своей тогда еще жены. В 2016 году пара рассталась.

Ранее максимальная сумма за картину Черчилля была установлена на аукционе Sotheby's в 2014 году и составила $2,7млн.

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль начал рисовать примерно в 40 лет. За всю жизнь он написал около 500 картин.