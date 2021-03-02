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Федосеева-Шукшина передумала разводиться с Алибасовым 

Елена Прошина 50 минут назад
Федосеева-Шукшина передумала разводиться с Алибасовым
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться с продюсером Бари Алибасовым, чтобы защитить его. Об этом ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила «Комсомольской правде».
82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале текущего года супруги передумали разводиться.
Сегодня Вербицкая-Линник рассказала, что ее клиентка подала на развод после того как прочла публикации в СМИ о наличии у Алибасова любовницы, а передумала, когда тот убедил в том, что это пиар. После 12 января Федосеева-Шукшина не общалась с мужем, потому что тот находится в больнице, а его представители отняли у него телефон.

«Лидии Николаевна считает, что пока она является законной супругой, она может Алибасова защитить. Брак — это единственная возможность доступа к нему. В ее помощи он остро нуждается», — рассказала адвокат.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба на решение о расторжении брака. В ходе заседания сторона Федосеевой-Шукшиной ходатайствовала о сохранении брака, а представитель Алибасова настаивал на обратном. Судья отложила принятие решения до 4 марта.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Комсомольская правда
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