Федосеева-Шукшина передумала разводиться с Алибасовым 

82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале текущего года супруги передумали разводиться.

Сегодня Вербицкая-Линник рассказала, что ее клиентка подала на развод после того как прочла публикации в СМИ о наличии у Алибасова любовницы, а передумала, когда тот убедил в том, что это пиар. После 12 января Федосеева-Шукшина не общалась с мужем, потому что тот находится в больнице, а его представители отняли у него телефон.

«Лидии Николаевна считает, что пока она является законной супругой, она может Алибасова защитить. Брак — это единственная возможность доступа к нему. В ее помощи он остро нуждается», — рассказала адвокат.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба на решение о расторжении брака. В ходе заседания сторона Федосеевой-Шукшиной ходатайствовала о сохранении брака, а представитель Алибасова настаивал на обратном. Судья отложила принятие решения до 4 марта.