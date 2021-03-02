Асмус опубликовала фото Харламова и удивила поклонников 

На фото Харламов держат на руках маленького ребенка.

«С Днём рождения», — подписала снимок Асмус (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фотография и лаконичная подпись к ней, заставили фанатов задумать о том, кто же именно родился.

«Кого поздравляете?» — поинтересовалась _nail_krd_star_.

«Немногословно», — прокомментировала uliana.marketing.

«Ничего не поняла», — отметила narina_tamrazova.

В итоге пользователи соцсети пришли к выводу, что Асмус поздравила бывшего мужа, а на фото он снят с их общей дочерью, которая похожа на папу «как две капли воды».

Также поклонники актрисы отметили, что очень здорово, что после развода у них с Харламовым сохранились теплые отношения, и пошутили над возможными заголовками в СМИ.

«Ждите новостей: «У Гарика Харламова родился второй ребёнок!» — иронично отметила nina_cherry_

При этом сам комик никак не отреагировал на публикацию бывшей жены.

Как сообщал «Рамблер», ранее Кристина Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в фильме «Текст». Пользователи также атаковали Гарика Харламова. 22 июня 2020 года Асмус и Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.