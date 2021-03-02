Малахов назвал цену интервью Тарзана об измене 

Откровения о Тарзане прозвучали из уст Малахова в процессе обсуждения расценок на интервью звёзд в соцсети Clubhouse. Он отметил, что Глушко пытался продать свой рассказ о неверности продюсерам программы «Секрет на миллион», которую ведёт Лера Кудрявцева . Стриптизёр готов был поделиться подробностями о сексе за 2 миллиона рублей. По словам Малахова, новость об этом распространилась за считанные минуты.

«Еще Глушко не вышел из редакции, пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все все знают и принимают эти правила игры…», — отметил телеведущий.

Малахова также подчеркнул, что за время пандемии ценность звёздных откровений значительно упала. Если раньше федеральные телеканалы за подробности из жизни популярных артистов готовы были выкладывать миллионы рублей, то сегодня гонорары едва дотягивают до 500 тысяч рублей. Например, вдовец Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов в настоящее время может рассчитывать на выплату не более 300 тысяч рублей за любое интервью о жизни и смерти популярной певицы.

В конце декабря, как сообщал «Рамблер», Наташа Королёва заявила журналистам, что ее супругу Сергею Глушко за подробности об измене предлагали три миллиона рублей, но он не согласился. Певица подчеркнула, что она и её муж не участвуют в «низкосортных, желтушных шоу», поскольку подобные проекты занимаются травлей знаменитостей, которые по воле случая оказались в сложной ситуации. Позже Королёва и Тарзан с рассказом о скандале появились в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».