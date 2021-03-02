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Малахов назвал цену интервью Тарзана об измене 

Елена Прошина 56 минут назад
Малахов назвал цену интервью Тарзана об измене
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов рассказал, за сколько стриптизёр Сергей Глушко (Тарзан) хотел продать историю об измене Наташе Королёвой федеральным телеканалам. Речь о миллионах рублей, которые никто из телепродюсеров платить танцору не стал, сообщает «Комсомольская правда».
Откровения о Тарзане прозвучали из уст Малахова в процессе обсуждения расценок на интервью звёзд в соцсети Clubhouse. Он отметил, что Глушко пытался продать свой рассказ о неверности продюсерам программы «Секрет на миллион», которую ведёт Лера Кудрявцева. Стриптизёр готов был поделиться подробностями о сексе за 2 миллиона рублей. По словам Малахова, новость об этом распространилась за считанные минуты.

«Еще Глушко не вышел из редакции, пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все все знают и принимают эти правила игры…», — отметил телеведущий.

Малахова также подчеркнул, что за время пандемии ценность звёздных откровений значительно упала. Если раньше федеральные телеканалы за подробности из жизни популярных артистов готовы были выкладывать миллионы рублей, то сегодня гонорары едва дотягивают до 500 тысяч рублей. Например, вдовец Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов в настоящее время может рассчитывать на выплату не более 300 тысяч рублей за любое интервью о жизни и смерти популярной певицы.
В конце декабря, как сообщал «Рамблер», Наташа Королёва заявила журналистам, что ее супругу Сергею Глушко за подробности об измене предлагали три миллиона рублей, но он не согласился. Певица подчеркнула, что она и её муж не участвуют в «низкосортных, желтушных шоу», поскольку подобные проекты занимаются травлей знаменитостей, которые по воле случая оказались в сложной ситуации. Позже Королёва и Тарзан с рассказом о скандале появились в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Юрий Фирсов , Наташа Королева , Лера Кудрявцева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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