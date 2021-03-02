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«Могу уехать, не сказав куда»: Лепс об отдыхе от семьи 

Елена Прошина 1 час назад
«Могу уехать, не сказав куда»: Лепс об отдыхе от семьи
Фото: РИА Новости
Григорий Лепс в интервью на YouTube-канале Армана Давлетьярова признался, что из 365 дней в году 200 находится вдали от семьи. Певец отметил, что одиночество для него — большой праздник.
Лепс вместе с супругой Анной Шаплыковой воспитывает троих детей. Чтобы обеспечить семью, артист активно гастролирует, однако занимается не только концертной деятельностью, но и бизнесом: производством очков и ювелирных украшений, владеет несколькими ресторанами. Певец подчеркнул, что для него, как для главного добытчика, работа находится в приоритете. Несмотря на то, что его часто не бывает дома, Лепс отметил, что является большим любителем одиночества.

«Я могу сказать, что я уезжаю, и дома не спросит никто, куда. Мужчина уезжает, ему надо. Все знают, что я вернусь», — отметил артист.

Обязанности по воспитанию детей несёт на себе жена певца. Он, по его словам, со своей стороны старается привить наследникам трудолюбие и осознание того, что ничего в жизни не даётся просто так. Периодически он напоминает детям, что может в любой момент лишить их наследства, чтобы они не росли «потребителями» и «приспособленцами».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Григорий Лепс занялся продюсированием музыкальной группы COSMOS girls, которую собрала его дочь Ева Лепс. Девушка в настоящее время является студенткой факультета международной журналистики в МГИМО. Учитывая стремительное начало музыкальной карьеры, она призналась, что заниматься учебой ей некогда.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , МГИМО
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