Данко обвинил няню в издевательствах над сыном 

Певец Данко и его возлюбленная Мария Силуянова обвинили няню в издевательствах над 4-летним сыном Силуяновой Русланом.

Данко и его сожительница рассказали в программе «На самом деле», что няня Алла Поздеева била ребенка, душила подушкой и выставляла на балкон без верхней одежды.

«Руслан стал жаловаться мне, что не хочет быть с этой тетей. Ему четыре с половиной года. Он стал плакать, стал зажатый. И когда я прилетала, он просил не звать эту тетю. Однажды меня насторожило, когда она при мне дала ему сильный подзатыльник. За то, что он просто не хотел есть и брать вилку. Я дала ей подзатыльник в ответ», — приводит «Телепрограмма» слова Силуяновой.

Она также заявила, что мальчик стал бояться подушки, после чего выяснилось, что няня прижимала его этой подушкой.

В свою очередь, Алла Поздеева заявила в студии, что 4-летний ребенок хулиганит, плюется, не слушается и оскорбляет ее. При этом няня призналась, что затыкала мальчику рот подушкой, «чтобы не кричал».

На записи, сделанной скрытой камерой в доме Данко, было видно, как няня обзывает Руслана, бьет его тряпкой и выводит на балкон без одежды.

Проверка на детекторе лжи показала, что возлюбленная Данко подначивала ребенка оскорблять няню, а также поднимала руку на Поздееву и поощряла, когда мальчик бросал в няню игрушки.

На теле няни были найдены синяки, тогда как на ребенке синяков не оказалось.