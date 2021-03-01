Родители Фриске подали в суд на внука из-за квартиры

Владимир и Ольга намерены запретить Шепелеву распоряжаться долей Платона в квартире его покойной матери.

Платону принадлежит 1/3 в квартире Жанны Фриске в Шмитовском проезде в Москве . Отец Платона Дмитрий Шепелев как законный опекун имеет право распоряжаться долей сына до достижения им совершеннолетия. Еще 2/3 унаследовали родители певицы.

Владимир Копылов подал иски сразу в два суда — Пресненский и Хамовнический. В Пресненском суде рассказали, что одно из производств должно быть прекращено, но это будет решаться уже во время заседаний. Предварительная беседа между сторонами назначена на 22 марта.

Как сообщал «Рамблер», недавно Владимир и Ольга Копыловы уведомили Шепелева о намерении продать свои 2/3 в квартире Жанны. По закону, первым делом они должны предложить выкупить их долю совладельцу жилья. Кадастровая стоимость 90-метровых апартаментов составляет 23 млн рублей. Супруги Копыловы предлагают бывшему зятю купить их часть за 21 млн рублей.