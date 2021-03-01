Анна Кастельянос скончалась от болезни сердца

Судмедэксперты сделали первые выводы о причинах смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос.

Соседка Кастельянос рассказала «Комсомольской правде», что 39-летняя Анна была инвалидом 3 группы и почти не выходила из дома.

В день, когда обнаружили тело Кастельянос, ей в домофон позвонила волонтер и сказала, что Анна оставляла заявку на лекарство.

«Она, оказывается, ездила на какие-то гастроли на машине и застудила спину, жаловалась на сильные боли. Вот волонтер и пришла ее проведать», — рассказала собеседница издания.

Прибывшие на место полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

«Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма».

Однако после вскрытия стало известно, что экс-солистка скончалась от кардиомиопатии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», смерть Кастельянос прокомментировал основатель Little Big Илья Прусикин . Он напомнил, что начинал коллектив вместе с Анной, но в дальнейшем их пути разошлись.