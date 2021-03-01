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Названа причина смерти Анны Кастельянос 

Вероника Полынина 36 минут назад
Анна Кастельянос скончалась от болезни сердца
Фото: Instagram
Судмедэксперты сделали первые выводы о причинах смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос.
Соседка Кастельянос рассказала «Комсомольской правде», что 39-летняя Анна была инвалидом 3 группы и почти не выходила из дома.
Вокалист Little Big прокомментировал смерть Кастельянос
В день, когда обнаружили тело Кастельянос, ей в домофон позвонила волонтер и сказала, что Анна оставляла заявку на лекарство.

«Она, оказывается, ездила на какие-то гастроли на машине и застудила спину, жаловалась на сильные боли. Вот волонтер и пришла ее проведать», — рассказала собеседница издания.

Прибывшие на место полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

«Аню увезли в морг, а вечером ее сестра позвонила мне и сказала, что там наложился алкоголь на какую-то травму головы. То ли она дома упала, то ли это давняя травма».

Однако после вскрытия стало известно, что экс-солистка скончалась от кардиомиопатии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», смерть Кастельянос прокомментировал основатель Little Big Илья Прусикин. Он напомнил, что начинал коллектив вместе с Анной, но в дальнейшем их пути разошлись.

«В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива», — написал Прусикин в Instagram.

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Шоу-бизнес , Илья Прусикин , Комсомольская правда
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