Подозреваемые в избиении музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского рассказали на допросе, что хотели наказать его за грубость.

МВД России опубликовало видео допросов троих подозреваемых в нападении на трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского.

Все трое сообщили, что музыкант повел себя грубо. Один из подозреваемых сообщил, что на вопрос, где находится ближайшая станция метро, Дитковский якобы ответил оскорбительно, а затем вышел из машины, стал угрожать и даже схватил двоих подозреваемых за шиворот.

«Мы подошли к человеку, к машине, спросить, где метро ближайшее. Он ответил нам грубо. Ну, а мы проучили его втроем. Ну, побили его. Побили ногами, руками. Втроем… Я жалею, что побили человека. Очень жалею», — заявил один их подозреваемых.

По версии второго опрошенного, они спросили у Дитковского, который сейчас час. Третий заявил, что его брат и приятель попросили у Дитковского помощи, однако не уточнил, в чем именно.

Как сообщал «Рамблер», 52-летний трубач, участник групп «Квартал» и «Машина времени» Александр Дитковский был госпитализирован после избиения на парковке в центре Москвы. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. По словам музыканта Александра Дитковского, его избили после отказа отдать деньги, нападавших было слишком много, и он не смог с ними справиться.