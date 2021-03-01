Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Избившие музыканта «Машины времени» объяснили свой поступок 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Подозреваемые в избиении музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского рассказали на допросе, что хотели наказать его за грубость.
МВД России опубликовало видео допросов троих подозреваемых в нападении на трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского.
Все трое сообщили, что музыкант повел себя грубо. Один из подозреваемых сообщил, что на вопрос, где находится ближайшая станция метро, Дитковский якобы ответил оскорбительно, а затем вышел из машины, стал угрожать и даже схватил двоих подозреваемых за шиворот.

«Мы подошли к человеку, к машине, спросить, где метро ближайшее. Он ответил нам грубо. Ну, а мы проучили его втроем. Ну, побили его. Побили ногами, руками. Втроем… Я жалею, что побили человека. Очень жалею», — заявил один их подозреваемых.

По версии второго опрошенного, они спросили у Дитковского, который сейчас час. Третий заявил, что его брат и приятель попросили у Дитковского помощи, однако не уточнил, в чем именно.
Музыкант «Машины времени» рассказал подробности нападения на него
Как сообщал «Рамблер», 52-летний трубач, участник групп «Квартал» и «Машина времени» Александр Дитковский был госпитализирован после избиения на парковке в центре Москвы. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. По словам музыканта Александра Дитковского, его избили после отказа отдать деньги, нападавших было слишком много, и он не смог с ними справиться.
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
03:03
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
Происшествия Криминал
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение