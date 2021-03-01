Вокалист Little Big прокомментировал смерть Кастельянос 

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос будет всегда жива для текущего вокалиста коллектива Ильи Прусикина. Об этом он сам сообщил в инстаграме.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Кастельянос была найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Согласно предварительной информации, ее смерть не носила криминальный характер. В настоящее время ее причины устанавливаются.
«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией (Ивлевой. — Прим. ред.) мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!» — написал Прусикин в инстаграме.
В комментариях один из пользователей социальной сети обвинил певца в том, что в свое время он вместе с Ивлевой выгнал Кастельянос из Little Big. Прусикин ответил на это вопросом «Ты нормальный?».
На прошлой неделе в возрасте 72 лет скончался актер Вячеслав Голоднов. Он работал Калужском областном драматическом театре, а также был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты своих не бросают» и «Черта».