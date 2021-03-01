Вокалист Little Big прокомментировал смерть Кастельянос 

«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией (Ивлевой. — Прим. ред.) мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!» — написал Прусикин в инстаграме.