Московскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой изъяли в качестве вещдока по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости на Краснопресненской набережной, 2/1, которую, как заявляет певица, ей подарил отец. После смерти супруга Максакова вышла замуж за юриста Далхата Халаева, который продал ее элитную квартиру стоимостью 200 миллионов рублей. Деньги за сделку певица так и не получила.

Она обратилась в суд и выиграла дело, однако ее квартиру изъяли как вещественное доказательство.

Мария Максакова переехала на Украину в 2016 году вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. По ее словам, они получили украинские паспорта. В России Вороненков был объявлен в международный розыск. 23 марта 2017 года экс-депутата застрелили в Киеве.

В январе 2021-го певица вернулась в Россию. Позже она раскрыла причину визита в Москву, заявив, что прилетела из-за суда по разделу столичной квартиры.