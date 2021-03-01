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Вдовец Легкоступовой намерен заработать на продаже квартиры певицы 

Слово и Дело 48 минут назад
Вдовец Легкоступовой решил заработать на квартиры певицы
Фото: @legkostupovavalentina
Последний муж покойной певицы Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов объявил о намерении продать недвижимость артистки.
Яхтсмен имеет право лишь на четвертную долю в квартире Легкоступовой. Однако это не помешало ему в одиночку поселиться в жилплощади и сменить там замки. Теперь он намерен избавиться от недвижимости, чтобы отбить деньги, которые, как говорит, вложил в ремонт.

"Квартира будет продаваться. Я здесь жить не собираюсь. Я должен вернуть себе хотя бы то, что исчезло из этого дома. Будет у них клиент хоть завтра — пожалуйста, пусть приводят, показывают, платят мне часть того, что я потратил на то, чтобы привести в порядок квартиру", — рассказал Фирсов Пятому каналу.

Помимо этого, вдовец припомнил, что на протяжении нескольких месяцев оказывал финансовую помощь покойной жене, закрывая ее долги, а также давал карманные деньги ее сыну.

"Я вел себя очень достойно", — заключил Фирсов.

Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась 14 августа на 54-м году жизни. Артистка была госпитализирована с серьезной травмой головы после падения в ванной. Несмотря на помощь врачей, спасти ее не удалось. Сын и дочь певицы считают, что к трагедии причастен ее последний супруг Юрий Фирсов. По словам детей Легкоступовой, рядом с новым мужем она пристрастилась к алкоголю.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов
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