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Москва

«Уставала от людей»: Друг экс-участницы Little Big рассказал о ее последних днях 

Мария Иванова 1 час назад
Друг экс-участницы Little Big рассказал о ее последних днях
Фото: Instagram
Друг экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос Станислав Петров рассказал, что в последнее время она тяжело болела и почти не могла ходить. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Как сообщал «Рамблер», о смерти Анны Кастельянос стало известно 1 марта. Ее тело нашли в ее петербургской квартире волонтеры, помогавшие артистке. СМИ писали, что Кастельянос страдала от болей в спине и почти не вставала.
По словам Петрова, она уставала от людей и общалась со знакомыми в основном онлайн.

«Мы были знакомы давно с Анютой. Она была сущим ангелом, и правда, маленький человек с большим сердцем. Жаль, что ее не удалось спасти», — сказал он.

Петров добавил, что Кастельянос и вторая маленькая участница Little Big, Олимпия Ивлева, были украшением группы.

« [Анюта] очень талантливая девушка была. Я горжусь тем, что все татуировки на моем теле набиты ею. Это память об Ане на всю жизнь. Очень тяжело принять и осознать эту потерю», — заключил он.

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Шоу-бизнес , Станислав Петров
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