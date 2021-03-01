Друг экс-участницы Little Big рассказал о ее последних днях

Друг экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос Станислав Петров рассказал, что в последнее время она тяжело болела и почти не могла ходить. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Как сообщал «Рамблер», о смерти Анны Кастельянос стало известно 1 марта. Ее тело нашли в ее петербургской квартире волонтеры, помогавшие артистке. СМИ писали, что Кастельянос страдала от болей в спине и почти не вставала.
По словам Петрова, она уставала от людей и общалась со знакомыми в основном онлайн.
«Мы были знакомы давно с Анютой. Она была сущим ангелом, и правда, маленький человек с большим сердцем. Жаль, что ее не удалось спасти», — сказал он.
Петров добавил, что Кастельянос и вторая маленькая участница Little Big, Олимпия Ивлева, были украшением группы.
« [Анюта] очень талантливая девушка была. Я горжусь тем, что все татуировки на моем теле набиты ею. Это память об Ане на всю жизнь. Очень тяжело принять и осознать эту потерю», — заключил он.