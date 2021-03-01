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Анна Михалкова рассказала, как билась в истерике из-за брата 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
Анна Михалкова билась в истерике из-за брата
Фото: Instagram
Звезда сериала «Обычная женщина» 46-летняя Анна Михалкова рассказала подписчикам о том, какие отношения были между ней и братом Артёмом в детстве. Актриса призналась, что никто не мог её так рассмешить, как любимый родственник. Однажды дочь легендарного режиссёра даже чуть не захлебнулась супом из-за очередной шутки брата, а в этот раз Артём довёл сестру до истерики в ресторане.
По словам Михалковой, брат с возрастом не утратил своего искромётного юмора. Артём умеет шутить тонко, иронично и мгновенно. В том, что Артём «не потерял хватку», актриса убедилась после совместного ужина в одном из столичных заведений, где он довёл Анну до слёз.

Опять сегодня ощутила себя маленькой, когда хохочешь в голос не стесняясь. Именно в тот момент, когда я закатилась в смеховой истерике, Тёма встал из-за стола и пошёл мыть руки. Когда он вернулся, я всё ещё хохотала, вытирая слёзы одна за столиком на глазах у переполненного ресторана. Все в зале смотрели на меня… Обожаю! — призналась актриса в Instagram.

Пост Михалкова сопроводила несколькими фотографиями с братом. На снимках Анна и Артём выглядят по-настоящему счастливыми. Фолловеры сразу же оценили снимки и отметили, что за такой дружной семьёй очень приятно наблюдать. Кроме того, фанаты актрисы похвалили её брата за умение поднять настроение сестре.
Ранее адвокат Павел Астахов, представляющий интересы режиссёра Никиты Михалкова, заявил о пропаже огромных денежных средств, которые в разные годы выделялись семье актёра Алексея Баталова, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Анна Михалкова , Павел Астахов , Никита Михалков
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