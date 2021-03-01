Татьяна Васильева получала главные роли через постель

Актриса уверена, чтобы пробиться в профессии, одного таланта недостаточно.

В таланте Татьяны Васильевой мало кто усомнится. При этом 74-летняя артистка признается, что играть главные роли в театре ей довелось не потому, что она такая звезда, а благодаря интимным отношениям с главным режиссером Валентином Плучеком

«Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его так, как ему будет приятно? Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время», — поделилась воспоминаниями о былом артистка.

Она считает, что для успеха на сцене природного дара недостаточно. Необходим еще тот, кто сумеет помочь его раскрыть. Слишком порядочные, хотя и талантливые актрисы зачастую остаются в тени.

«Одного таланта недостаточно. Так много надо успеть, Чего тут ломаться? Так просто не бывает, за талант уже давно ничего не получишь», — уверена звезда.

Она не скрывает, что ее тайная связь с режиссером длилась 13 лет. А как только роман сошел на нет, Плучек Васильеву попросту уволил. Татьяна Григорьевна считает, что тот ее ревновал к супругу и детям, которым она стала уделять слишком много времени. Хотя, был не против, если бы она родила от него. Она и не сопротивлялась.

«Я бы от него родила, если бы он смог», — откровенничает Васильева.

У артистки было два брака. Ко второму мужу Георгию Мартиросяну она ушла от первого Анатолия Васильева по большой любви. У Татьяны Васильевой двое детей. Сейчас она любящая бабушка, готовая пожертвовать всем ради общения с внуками. О личной жизни она уже не думает.