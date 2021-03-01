Собчак рассказала о романе солиста Little Big

Друзья светской львицы рассказали, что музыкант закрутил роман с Соней Таюрской.

У меня есть инсайт. У него достаточно нежные отношения с Софьей. Это сыграло роль при вашем расставании? — поинтересовалась журналистка во время интервью со Смелой.

В свою очередь Tatarka сказала, что это всё выдумки подписчиков. Она устала от этих слухов. Однако Собчак подчеркнула, что это проверенная информация. У участников группы роман.

Может быть. У каждого может быть личная жизнь, — отметила Смелая.

Она добавила, что больше не общается с Таюрской, хотя раньше они дружили. Мать солистки Little Big даже принимала роды у певицы Tatarka.

31 августа 2020 года вокалист группы Little Big и певица Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, объявили о разводе.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель и лидер панк-рейв-группы Little Big Илья Прусикин провозгласил себя самым сексуальным человеком планеты. Причём, судя по его простодушному заявлению, таковым он стал давным-давно — по меньшей мере лет 10–15 назад.