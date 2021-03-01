Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью

Дочь Любови Успенской Татьяна вернулась в Москву к матери в день рождения певицы. Эту радостную новость корреспондентам программы «Ты не поверишь!» сообщила сама королева шансона, которая накануне отметила свое 67-летие. Сейчас девушка находится в подмосковном особняке своей матери.

Напомним, скандал в семье Любови Успенской разгорелся в прошлом году, когда Татьяна Плаксина обвинила свою певицу в душеном и физическом насилии. В программе «Звезды сошлись» она рассказала, что популярная исполнительница шансона не позволяла ей работать. После ссоры с матерью Татьяна Плаксина уехала в США.