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Москва

Киркоров уклоняется от выплаты кредита в 140 миллионов рублей 

Слово и Дело 2 часа назад
Киркоров не смог выплатить кредит в 140 млн рублей
Фото: Агентство городских новостей Москва
Артист Филипп Киркоров испытывает финансовые затруднения на фоне пандемии. Музыкант задерживает выплаты в размере 140 миллионов рублей латвийскому банку.
Недавно музыкант Филипп Киркоров отправился в Ливан — он пообещал поклонникам, что приготовит для них в путешествии нечто особенное. Однако в данный момент артист находится в сложной ситуации. Банк Латвии обратился в суд с целью взыскать с поп-звезды финансовый долг. Также у артиста есть еще один просроченный долг в 95 тысяч рублей, которые пытаются вернуть приставы.
Как пишет "МедикФорум", долги вскоре могут привести к печальным последствиям для музыканта. Так, Киркорову могут выдать запрет на выезд из России. Кроме того, артисту уже запрещено посещать Литву. На территории европейской страны музыканту запрещено иметь недвижимость. Кроме того, он не имеет права возглавлять финансовые учреждения.
Тем временем адвокат Киркорова утверждает, что задолженность артиста является не его собственной, а принадлежит продюсерской компании певца. По словам юриста, исполнитель готов оплатить долг, но вернуть деньги некому — банк перестал существовать.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ливан , Литва
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