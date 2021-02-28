Домогаров пожаловался на пьяного зрителя на спектакле

«Сегодняшний спектакль Ричард 3, сделал один зритель, мужчина. Он находился, не сидел, а именно находился на втором ряду. Я не очень понимаю зачем «уставшему мужчине» идти в Театр … Он вертелся, нагибался, прятал голову, проваливался в сон в первом акте. Я ему читал прямо в глаза монолог в сцене «предвыборной компании»., он громко сипел, ворочался, кашлял, присвистывал и т.д. Наверное, я ужасно играл!»