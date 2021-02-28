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Москва

Домогаров еле доиграл спектакль из-за пьяного зрителя 

Ирина Лебедева 9 минут назад
Домогаров пожаловался на пьяного зрителя на спектакле
Фото: РИА Новости
Крепко выпивший мужчина едва не сорвал спектакль «Ричард III», где играет Александр Домогаров.
Об этом неприятном инциденте актер написал в микроблоге.

«Сегодняшний спектакль Ричард 3, сделал один зритель, мужчина. Он находился, не сидел, а именно находился на втором ряду. Я не очень понимаю зачем «уставшему мужчине» идти в Театр … Он вертелся, нагибался, прятал голову, проваливался в сон в первом акте. Я ему читал прямо в глаза монолог в сцене «предвыборной компании»., он громко сипел, ворочался, кашлял, присвистывал и т.д. Наверное, я ужасно играл!»

Домогаров надеялся, что мужчина поедет спать домой.
Но нет, он честно дострадал своем кресле до конца спектакля, измучив актера окончательно.
Александр уже настроился после спектакля разобраться с данным индивидуумом, но тот сразу исчез.

«Очень надеялся, что во втором акте его не увижу! Напрасно! Он сидел! … и о чудо — на поклонах я его не увидел. А честно хотел ему сказать, что он СОРВАЛ спектакль лично мне! Мужчины, не ходите в театр «уставшими»…»

Как ранее сообщал «Рамблер», 57-летний актер Александр Домогаров играет в спектакле режиссера Нины Чусовой "Ричард III" главную роль.
В его родном "Театре им. Моссовета", по его словам, всех актеров проверяют при входе — измеряют температуру, чтобы не допустить распространения вируса COVID-19.
Но он уверен, что в масках на сцене играть бессмысленно.
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Шоу-бизнес , Александр Домогаров , Театра им. Моссовета
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