Рудова рассказала, как из продавца стала актрисой 

Сегодня Наталья Рудова — популярная актриса. Она много снимается и хорошо зарабатывает.

Но еще совсем недавно девушка, приехавшая покорять столицу из Иваново, работала продавцом спортивных товаров и жила в съемной комнатушке.

О том, что нет ничего невозможного, Рудова написала в инстаграме.

«Когда я приехала в Москву, чтобы стать актрисой, я за 3 дня нашла комнату для жилья, работу, к слову, у меня было только 5 тысяч рублей. Я устроилась в магазин «Спорт сити» продавцом-консультантом. График был чудесным 2 через 2, это было прекрасно».

Наталья 2 дня работала в магазине, остальное время использовала для посещения всяческих кастингов. Правда, карьерой в торговле пришлось пожертвовать ради мечты.

«Кстати, меня повышали на работе, потом я была менеджером, а потом хотели забрать в офис (это тоже повышение) только вот я выбрала карьеру актрисы, правда ее тогда еще не было, я просто понимала, что с графиком 5/2 я точно не смогу ходить по кастингам».

В итоге судьба решила перестать испытывать девушку на силу характера. Но произошло это только через три года!

«И буквально через неделю после моего отказа пойти в офис (кстати, все были в шоке) я получила свою первую, главную роль».

Как ранее сообщал «Рамблер», 37-летняя Наталья Рудова сбежала из заснеженной Москвы в Дубай вместе с Анастасией Решетовой