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Москва

Состояние больной ковидом Лядовой ухудшилось 

Ирина Лебедева 26 минут назад
Артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию
Фото: ТАСС
Два дня назад народная артистка СССР, пианистка, композитор и певица Людмила Лядова была экстренно госпитализирована в столичную клинику.
У 95-летней артистки КТ показала 75% поражения легких.
Через день вроде бы началось улучшение, у больной появился аппетит. Но сегодня у Людмилы Алексеевны диагностировано кислородное голодание. Ее срочно положили в реанимацию, — информирует Экспресс Газета.
Пока Лядову не подключали к аппарату ИВЛ, но она находится на приборе, усиленно подающем кислород.
Лядову госпитализировали с коронавирусом
Как ранее писал «Рамблер», Лядова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За освоение целинных земель».
Она является заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, а также премии Российского Союза Молодежи.
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Шоу-бизнес , Людмила Лядова
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