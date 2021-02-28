Артистку Людмилу Лядову перевели в реанимацию

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Два дня назад народная артистка СССР, пианистка, композитор и певица Людмила Лядова была экстренно госпитализирована в столичную клинику.

У 95-летней артистки КТ показала 75% поражения легких.

Через день вроде бы началось улучшение, у больной появился аппетит. Но сегодня у Людмилы Алексеевны диагностировано кислородное голодание. Ее срочно положили в реанимацию, — информирует Экспресс Газета.

Пока Лядову не подключали к аппарату ИВЛ, но она находится на приборе, усиленно подающем кислород.

Как ранее писал «Рамблер», Лядова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Почета и Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За освоение целинных земель».

Она является заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, а также премии Российского Союза Молодежи.