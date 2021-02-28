Седокова ушла с шоу Галкина со скандалом 

Анна Седокова хлопнула дверью телестудии, где шла программа Максима Галкина "Сегодня вечером".
Звезда была крайне недовольна роликом о ее личной жизни. Она считает, что корреспонденты Первого канала отнеслись к ней предвзято.
После того, как ролик появился в сети, хейтеры обрушились на певицу с критикой. Ей вменялись в вину многочисленные романы, рождение детей от разных отцов и т.п.
Более того, было сказано, что она якобы «выстрадала» счастливый брак с молодым мужем.
Певица упрекнула создателей ролика в передергивании фактов.
«Муж никогда не критиковал меня за откровенные фото для журналов и детей от разных мужчин. Ни о каких страданиях не шло речи. Все это было показано в одностороннем свете. Судя по всему, так моя жизнь выглядела намного интереснее», — цитируют слова возмущенной Седоковой news.ru.
Галкин попытался ее остановить, сказав, что в видео нет ничего предосудительного.
Однако Анна, призвав всех девушек никогда не терпеть унижений и не бояться говорить «нет», покинула студию.
Как ранее писал «Рамблер», Седокова опубликовала в инстаграме свое видео в мини-платье серого цвета, а в подписи к нему сообщила, что узнала о существовании слова «буллинг» и о том, что каждый четвертый человек в мире ждет, что она допустит ошибку, ее брак развалится, у нее проявится целлюлит, ее жизнь разрушится.