Седокова ушла с шоу Галкина со скандалом 

Звезда была крайне недовольна роликом о ее личной жизни. Она считает, что корреспонденты Первого канала отнеслись к ней предвзято.

После того, как ролик появился в сети, хейтеры обрушились на певицу с критикой. Ей вменялись в вину многочисленные романы, рождение детей от разных отцов и т.п.

Более того, было сказано, что она якобы «выстрадала» счастливый брак с молодым мужем.

Певица упрекнула создателей ролика в передергивании фактов.

«Муж никогда не критиковал меня за откровенные фото для журналов и детей от разных мужчин. Ни о каких страданиях не шло речи. Все это было показано в одностороннем свете. Судя по всему, так моя жизнь выглядела намного интереснее», — цитируют слова возмущенной Седоковой news.ru.

Галкин попытался ее остановить, сказав, что в видео нет ничего предосудительного.

Однако Анна, призвав всех девушек никогда не терпеть унижений и не бояться говорить «нет», покинула студию.