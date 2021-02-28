Экс-супруга Аршавина вышла из комы и идет на поправку 

Алиса Казьмина ранее сообщала, что после расставания с футболистом Аршавиным у нее проявилось серьезное аутоиммунное заболевание.

Вследствие этого она тяжело заболела. Алисе диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух.

Теперь экс-жена Андрея Аршавина вынуждена прятать лицо, так как у нее практически исчез нос, — рассказывает СтарХит.

На днях девушка была экстренно госпитализирована. Ее мама сообщила, что Алиса пробыла восемь дней в реанимации, из них четыре — в искусственной коме.

И вот на связь вышла уже и сама Алиса. Ее вывели из комы, и она настроена бороться за выздоровление.

"Спасибо, мамочка любимая. Очень трогательно. Больше я вас не оставлю, только выздоравливать", — написала она в соцсети.

Пока еще состояние Казьминой остается стабильно тяжелым. Но угрозы жизни уже нет.

Как ранее писал «Рамблер», Алиса Казьмина рассказала, что страдает аутоимунным некрозом, который разрушил «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри».

Она сообщила, что перенесла две операции, после которых наступила ремиссия, однако она вынуждена начинать каждое утро с уколов.