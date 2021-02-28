Ахеджакова подала в суд на экс-мужа из-за квартиры 

Лия Ахеджакова собиралась выписать своего бывшего супруга еще 10 лет назад — рассказала она в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Когда-то актриса влюбилась в никому особо не известного художника Бориса Кочейшвили

Ахеджакова, уже будучи звездой, всячески продвигала супруга и даже смогла добиться для него выставки в Париже.

В итоге, как только Кочейшвили обрел популярность, жизнь с ним стала совсем невыносимой и брак распался.

Но в свое время Лия прописала мужчину в своей квартире. С тех пор — а прошло много лет, у Ахеджаковой другой супруг, с которым она счастлива — художник так и числится в ее жилье на Удальцова, которое оценивается в 40 мл.рублей, — информируют news.ru.

Сам Кочейшвили живет в особняке в центре Москвы, но дом этот принадлежит Союзу художников. Своего жилья у него нет.

Сейчас у Бориса есть дама сердца, и Ахеджакова считает, что проблемы с пропиской Кочейшвили уже давно не должны ее касаться.

На словах художник обещал выписаться добровольно, но этого не сделал.

Как ранее писал «Рамблер», недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия.

У 82-летней звезды «Служебного романа» якобы был диагностирован коронавирус.

Сама звезда эти слухи опровергла.