Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Ахеджакова подала в суд на экс-мужа из-за квартиры 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Ахеджакова подала в суд на экс-мужа из-за квартиры
Фото: РИА Новости
Лия Ахеджакова собиралась выписать своего бывшего супруга еще 10 лет назад — рассказала она в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
Когда-то актриса влюбилась в никому особо не известного художника Бориса Кочейшвили.
Ахеджакова, уже будучи звездой, всячески продвигала супруга и даже смогла добиться для него выставки в Париже.
В итоге, как только Кочейшвили обрел популярность, жизнь с ним стала совсем невыносимой и брак распался.
Но в свое время Лия прописала мужчину в своей квартире. С тех пор — а прошло много лет, у Ахеджаковой другой супруг, с которым она счастлива — художник так и числится в ее жилье на Удальцова, которое оценивается в 40 мл.рублей, — информируют news.ru.
Сам Кочейшвили живет в особняке в центре Москвы, но дом этот принадлежит Союзу художников. Своего жилья у него нет.
Сейчас у Бориса есть дама сердца, и Ахеджакова считает, что проблемы с пропиской Кочейшвили уже давно не должны ее касаться.
На словах художник обещал выписаться добровольно, но этого не сделал.
Как ранее писал «Рамблер», недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в связи с ухудшением самочувствия.
У 82-летней звезды «Служебного романа» якобы был диагностирован коронавирус.
Сама звезда эти слухи опровергла.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Борис Кочейшвили , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение