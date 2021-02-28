Жена Николаева оправдалась за скандал из-за парковки 

История такова: после экстремального снегопада, когда Москва стала фактически непроезжей, певица Милена Дейнега , проживающая в одном доме с Проскуряковой, разрешила своему гостю заехать в подземный паркинг.

Милена уверяет, что там всегда есть свободные места, поскольку значительная часть хозяев квартир живет в загородных домах.

Мужчина заехал на паркинг, оставил бумажку с номером своего телефона на лобовом стекле. Но дело шло к ночи, и звонков поздно вернувшихся хозяев (а занял он как раз место семьи Николаевых) не услышал.

В результате утром разразился скандал, Проскурякова в выражениях не стеснялась.

«Я два часа бегала по парковке, и что? Разве никто не употребляет матерных слов? А какого еще слова заслуживает человек, которому я в течение двух часов дозваниваюсь? Они просто уснули, они на нас «забили». Просто уснули и выключили телефон. На следующее утро они только в 9:30 машину перепарковали. Через восемь часов после всего», — заявила Юлия в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».

Сам музыкант ситуацию никак не комментирует.

Как ранее писал «Рамблер», Игорь Николаев и Юлия Проскурякова считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Они поженились десять лет назад, а теперь воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику.