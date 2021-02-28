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Москва

Муж-аферист отдал дочь Виталия Соломина в долговую кабалу 

Экспресс газета 1 час назад
Дочь Соломина оказалась в долгах из-за мужа-афериста
Фото: globallookpress.com
Наследница покойного артиста театра и кино Виталия Соломина, который отошел в лучший мир в мае 2002 года, оказалась в долговой кабале из-за мужа-афериста. Как оказалось, несколько лет назад бизнесмен Алексей Куценко, который на тот момент состоял в браке с Анастасией, взял в банке крупный кредит на сумму в 700 тысяч долларов (по сегодняшнему курсу — более 50 миллионов рублей). Поручителями, согласно документам, стали жена и родители предпринимателя.
Из-за финансовых трудностей Куценко не смог вернуть долг, и сейчас банк совместно с коллекторами устроили настоящую охоту за всеми, чье имя фигурирует в документах. С самого Алексея, его родителей и теперь уже бывшей жены пытаются взыскать почти 74 миллиона (сумма долга увеличилась на проценты и неустойку).
Однако сама Анастасия Соломина утверждает, что стала жертвой мошенничества. По словам наследницы актера, ее подпись на договоре подделана. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Также проведена почерковедческая экспертиза, которая доказала — Анастасия действительно не расписывалась ни в каких документах, имеющихся у банка. Вот только коллекторов, терроризирующих актрису, это не слишком интересует.

«Банк настаивает, что старшая дочь Соломина должна вернуть долг, ведь когда Куценко брал кредит, они состояли в браке. Анастасия Соломина подала апелляцию и не сомневается, что правда будет на ее стороне», — сообщает телеканал НТВ.

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Шоу-бизнес , Виталий Соломин , МВД , НТВ , Азербайджан , Банк
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