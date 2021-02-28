Певцов предложил закрыть передачи Малахова

В столичном Институте современного искусства состоялись премьерные показы спектакля «Недотепы» режиссера Ольги Дроздовой, жены актера Дмитрия Певцова. В кулуарах мероприятия народный артист России высказался о состоянии современной культуры, в том числе на телевидении.
Он отметил, что сейчас на театральную сцену стал проникать авангард. Актер считает, что это происходит из-за того, что режиссеру нечего сказать зрителю.
— Понимаете, эти художники (в кавычках) занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать добро, любовь, веру, радость и надежду, — пояснил Певцов корреспонденту портала «Слово и дело».
Он заявил, что необходимо подвергать цензуре все, что предназначается для большого количества зрителей. Речь идет о фильмах, спектаклях, выставках, но в первую очередь о телевидении. Специальная комиссия, по словам артиста, не должна допускать передачи, подобные тем, что ведет Андрей Малахов, их следует закрыть.
Также Певцов добавил, что многое зависит от самого человека, от того, как он воспринимает жизнь и какой пример подает детям. Ведь именно от молодого поколения зависит дальнейшее развитие страны.