Певцов предложил закрыть передачи Малахова

В столичном Институте современного искусства состоялись премьерные показы спектакля «Недотепы» режиссера Ольги Дроздовой, жены актера Дмитрия Певцова . В кулуарах мероприятия народный артист России высказался о состоянии современной культуры, в том числе на телевидении.

Он отметил, что сейчас на театральную сцену стал проникать авангард. Актер считает, что это происходит из-за того, что режиссеру нечего сказать зрителю.

— Понимаете, эти художники (в кавычках) занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать добро, любовь, веру, радость и надежду, — пояснил Певцов корреспонденту портала «Слово и дело».

Он заявил, что необходимо подвергать цензуре все, что предназначается для большого количества зрителей. Речь идет о фильмах, спектаклях, выставках, но в первую очередь о телевидении. Специальная комиссия, по словам артиста, не должна допускать передачи, подобные тем, что ведет Андрей Малахов , их следует закрыть.

Также Певцов добавил, что многое зависит от самого человека, от того, как он воспринимает жизнь и какой пример подает детям. Ведь именно от молодого поколения зависит дальнейшее развитие страны.