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Москва

Избившие музыканта «Машины времени» объяснили свой поступок 

Lenta.ru и ещё 11 13 минут назад
Музыканта «Машины времени» избили из-за грубости
Фото: globallookpress.com
Мужчины, избившие музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского, объяснили свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Один из задержанных рассказал, что его брат подошел к машине трубача, попросил о помощи, а тот ему грубо ответил. По его словам, музыкант якобы вышел из своего автомобиля, а нападавшие подумали, что он пьян, и начали бить его.
Второй задержанный утверждает, что у Дитковского просто спросили про время, а он начал проявлять агрессию. По словам третьего нападавшего, они хотели узнать у музыканта, где находится ближайшая станция метро. Тот грубо ответил, поэтому его решили проучить, добавил задержанный.
26 февраля неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его будут готовить к операции.
27 февраля трое подозреваемых в избиении музыканта были задержаны. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»).
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Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Избиение , Москва
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