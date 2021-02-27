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Израненная хулиганкой Веденская на компенсацию не согласна 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Израненная хулиганкой Веденская на компенсацию не согласна
Фото: Instagram
Анастасия Веденская еще не скоро придет в себя после того, как в баре отеля ей запустили в лицо стеклянным бокалом.
Она наблюдается у невролога с диагнозом сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

«Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался. Сегодня открылся. Полчерепа онемело, с той стороны, где зашивали. Видимо, мышцы сшили и поэтому нет чувствительности. Болит голова. Врачи говорят, нужно соблюдать постельный режим две недели как минимум», — рассказала она «Собеседнику».

Анастасия отказалась от госпитализации, поскольку некому смотреть за детьми. И реабилитироваться девушке еще долго.
Понятно, что к обидчице Анастасия добрых чувств не испытывает.
И, хотя виновная сторона пока не выходила на контакт, прощать подобные выходки Веденская не намерена.

«Мне плевать на деньги в этой ситуации. Этот человек заслуживает того, чтобы сидеть в тюрьме», — констатировала пострадавшая.

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Веденская выразила удивление, что ударившую ее женщину сразу освободили из отделения полиции.
По ее словам, благодаря огласке в СМИ есть надежда, что полиция «будет нормально работать».
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Шоу-бизнес , Анастасия Веденская
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