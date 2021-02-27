Тарзан продемонстрировал таланты живописца и поэта 

Актер и стриптизер Сергей Глушко сообщил публике, что увлекся живописью. Судя по всему, у него есть к этому способности.
Также не оставляет Тарзан и поэтических проб и исканий. Вот и на этот раз он в стихах рассказал, чем увлечен в последнее время.
А увлечен он апгрейдом «Черного квадрата» Малевича — в своем понимании жизненного счастья.
«Жизнь изначально нам дана —
И в том никто не виноват —
Жестока, ограниченна, скучна,
…ни дать, ни взять — Малевича квадрат!
А я Малевича квадрат,
Портрет, пожалуй, напишу,
По мне, квадратик скучноват — и вот, поэтому грешу!» — подписал он свой портрет в инстаграме.
Фолловеры в шоке и пишут восторженные отзывы.
«Боже мой, люди годами учатся в университете и прочих учебных заведениях…а тут столько лет живёшь и не знаешь, что так рисовать можешь…Супер, Сергей!»
Как ранее писал «Рамблер», осенью в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей.
Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.