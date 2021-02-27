Тарзан продемонстрировал таланты живописца и поэта 

Актер и стриптизер Сергей Глушко сообщил публике, что увлекся живописью. Судя по всему, у него есть к этому способности.

Также не оставляет Тарзан и поэтических проб и исканий. Вот и на этот раз он в стихах рассказал, чем увлечен в последнее время.

А увлечен он апгрейдом «Черного квадрата» Малевича — в своем понимании жизненного счастья.

«Жизнь изначально нам дана —

И в том никто не виноват —

Жестока, ограниченна, скучна,

…ни дать, ни взять — Малевича квадрат!

А я Малевича квадрат,

Портрет, пожалуй, напишу,

По мне, квадратик скучноват — и вот, поэтому грешу!» — подписал он свой портрет в инстаграме.

Фолловеры в шоке и пишут восторженные отзывы.

«Боже мой, люди годами учатся в университете и прочих учебных заведениях…а тут столько лет живёшь и не знаешь, что так рисовать можешь…Супер, Сергей!»