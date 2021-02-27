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Москва

Задержаны избившие музыканта «Машины времени» хулиганы 

Ирина Лебедева 6 минут назад
Задержаны избившие музыканта «Машины времени» хулиганы
Фото: Фото : пресс-служба группы "Машина времени"
Александр Дитковский, трубач, играющий в группе «Машина времени» уже 17 лет, директор группы «Квартал», стал жертвой нападения хулиганов. В ночь на 26 февраля он шел по Комсомольскому проспекту столицы. Трое мужчин потребовали у него денег, завязалась драка, но силы были неравными. Дитковский попал в больницу, у него перелом лицевой кости, предстоит операция.
Дитковский написал заявление в полицию.
Инцидент попал на видеокамеры и злоумышленников уже задержали. Об этом сообщает 5 Канал.
Московское ГУ МВД приняло это дело в работу.
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Шоу-бизнес , МВД
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