Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кушанашвили объявил о рождении девятого ребенка 

Ирина Лебедева 1 час назад
Кушанашвили объявил о рождении девятого ребенка
Фото: globallookpress.com
Отар Кушанашвили, телеведущий, в свои 50 лет имеет девять наследников и наследниц. Девятый малыш родился совсем недавно.
В телепрограмме Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ он похвастался, что стал отцом в девятый раз.
Имя матери ребенка Отар не стал называть, но известно, что в официальном браке журналист ни с кем не состоит. Предполагают, что мать малыша — бизнес-леди Ольга Курочкина.
Свой нынешний роман Кушанашвили держит в секрете. Зато о прошлых отношениях он рассказал в подробностях.
По словам телеведущего, его единственная официальная супруга Мария Екимова в свое время выставила его за дверь, невзирая на троих детей.

«Она такая не моногамная девушка, она экспериментатор. Она призналась мне, что разлюбила меня. Я так был ошарашен этим признанием. Я долго тянул свой уход, и однажды она мне сказала: «Не унижайся, уходи». Я подумал, что она одумается и позовет обратно. Но она оказалась с таким стальным нравом. Мы очень тяжело разводились», — приводит слова Кушанашвили Экспресс Газета.

Все остальные дети Кушанашвили были рождены в гражданских браках от различных женщин.
Как ранее писал «Рамблер», летом 1997 года Пугачева и Кушанашвили встретились в суде.
Певица обратилась в прокуратуру из-за рассказа журналиста о потасовке, которая якобы произошла между ними.
Пугачева назвала это ложью, против Кушанашвили возбудили уголовное дело о клевете.
Кушанашвили призвал себя виновным в суде и объяснил, что солгал, так как «впал в кураж.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Генпрокуратура РФ , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение