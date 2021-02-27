Кушанашвили объявил о рождении девятого ребенка 

Отар Кушанашвили, телеведущий, в свои 50 лет имеет девять наследников и наследниц. Девятый малыш родился совсем недавно.

В телепрограмме Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ он похвастался, что стал отцом в девятый раз.

Имя матери ребенка Отар не стал называть, но известно, что в официальном браке журналист ни с кем не состоит. Предполагают, что мать малыша — бизнес-леди Ольга Курочкина.

Свой нынешний роман Кушанашвили держит в секрете. Зато о прошлых отношениях он рассказал в подробностях.

По словам телеведущего, его единственная официальная супруга Мария Екимова в свое время выставила его за дверь, невзирая на троих детей.

«Она такая не моногамная девушка, она экспериментатор. Она призналась мне, что разлюбила меня. Я так был ошарашен этим признанием. Я долго тянул свой уход, и однажды она мне сказала: «Не унижайся, уходи». Я подумал, что она одумается и позовет обратно. Но она оказалась с таким стальным нравом. Мы очень тяжело разводились», — приводит слова Кушанашвили Экспресс Газета.

Все остальные дети Кушанашвили были рождены в гражданских браках от различных женщин.

Как ранее писал «Рамблер», летом 1997 года Пугачева и Кушанашвили встретились в суде.

Певица обратилась в прокуратуру из-за рассказа журналиста о потасовке, которая якобы произошла между ними.

Пугачева назвала это ложью, против Кушанашвили возбудили уголовное дело о клевете.

Кушанашвили призвал себя виновным в суде и объяснил, что солгал, так как «впал в кураж.