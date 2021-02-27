Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фото 

Lenta.ru и ещё 7 27 февраля 2021
Панин раскритиковал реакцию россиян на голое фото
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фото. Он возмутился в комментариях под своей публикацией в Instagram.
Ранее российский артист выложил фотографию, сделанную на нудистском пляже в Испании. Для снимка 43-летний актер попозировал сидя обнаженным на скале, подняв руки к небу. В подписи к фото он призвал подписчиков радоваться жизни «здесь и сейчас». Однако позже на него обрушилась критика комментаторов.
Многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Отдельные комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт артиста. Он отверг претензии подписчиков и заявил, что со снимком «все в порядке». По словам актера, подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов». Он подчеркнул, что именно поэтому он и уехал из России — в этой стране, по его мнению, невозможно реализовывать свои фантазии.
Ранее Алексей Панин называл Россию «обреченной страной». «В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится», — ответил артист в одном из последних интервью на критику того, что он делает свою интимную жизнь публичной.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Последние новости
В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального Пресс-секретарь Пашиняна признала неверными его слова об «Искандерах» Пресс-секретарь Пашиняна признала неверными его слова об «Искандерах» Еще одного полицейского заподозрили в «сливе» данных для расследования Навального Еще одного полицейского заподозрили в «сливе» данных для расследования Навального
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
03:03
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
Происшествия Криминал
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
00:16
Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке
В мире Украина
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
01:17
Убийцу семьи под Нижним Новгородом повели на допрос
Происшествия Криминал
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
00:29
Туристы из Москвы устроили массовую драку в Сочи
Происшествия
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
00:24
Снежная глыба упала на ребенка в Северодвинске
Происшествия
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
00:47
Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване
В мире
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
00:21
Видео с места возгорания склада в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение