Панин раскритиковал реакцию россиян на голое фото

Актер Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фото. Он возмутился в комментариях под своей публикацией в Instagram

Ранее российский артист выложил фотографию, сделанную на нудистском пляже в Испании. Для снимка 43-летний актер попозировал сидя обнаженным на скале, подняв руки к небу. В подписи к фото он призвал подписчиков радоваться жизни «здесь и сейчас». Однако позже на него обрушилась критика комментаторов.

Многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Отдельные комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт артиста. Он отверг претензии подписчиков и заявил, что со снимком «все в порядке». По словам актера, подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов». Он подчеркнул, что именно поэтому он и уехал из России — в этой стране, по его мнению, невозможно реализовывать свои фантазии.