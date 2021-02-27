Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кадони уволили с телевидения 

Ирина Лебедева 26 минут назад
Кадони уволили с телевидения
Фото: Instagram
Влада Кадони уволили с телеканала ТНТ. 26 февраля вышел последний эфир, в котором он вел передачу «Бородина против Бузовой».
У Влада сейчас не самый лучший период в карьере — до этого ликвидировали «Дома-2», где он работал достаточно долго, теперь ему пришлось уйти и с телешоу.
Об этом Влад рассказал в своем микроблоге. И поблагодарил Ксению Бородину и Ольгу Бузову, с которыми он работал много лет.

«Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой». С марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях», — написал Влад.

Что же касается новых проектов, то у Кадони, по его словам, пока нет интересных предложений. Но он смотрит в будущее с оптимизмом и воспринимает сегодняшний этап ка время для отдыха и перезагрузки.

«… в принципе с радостью принимаю новые обстоятельства, мне давно было пора отдохнуть от телевидения».

Как ранее писал «Рамблер», Кадони рассказал, что некоторое время назад они с Бузовой договорились пожениться, если ни один из них не найдет любовь до 40 лет.
Бузова же сообщила, что всегда считала того другом, и выразила надежду, что у них не дойдет дело до свадьбы.
Видео дня. Собянин отказался от Дзержинского на Лубянке
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение