Кадони уволили с телевидения 

Влада Кадони уволили с телеканала ТНТ. 26 февраля вышел последний эфир, в котором он вел передачу « Бородина против Бузовой ».

У Влада сейчас не самый лучший период в карьере — до этого ликвидировали «Дома-2», где он работал достаточно долго, теперь ему пришлось уйти и с телешоу.

Об этом Влад рассказал в своем микроблоге. И поблагодарил Ксению Бородину и Ольгу Бузову, с которыми он работал много лет.

«Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой». С марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях», — написал Влад.

Что же касается новых проектов, то у Кадони, по его словам, пока нет интересных предложений. Но он смотрит в будущее с оптимизмом и воспринимает сегодняшний этап ка время для отдыха и перезагрузки.

«… в принципе с радостью принимаю новые обстоятельства, мне давно было пора отдохнуть от телевидения».

Как ранее писал «Рамблер», Кадони рассказал, что некоторое время назад они с Бузовой договорились пожениться, если ни один из них не найдет любовь до 40 лет.