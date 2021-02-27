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Директор «Ленкома» назвал зарплату неработающей вдовы Караченцова 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Директор «Ленкома» назвал зарплату вдовы Караченцова
Фото: Youtube/НТВ
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина до сих пор получает заработную плату в театре «Ленком», хотя давно не выходит на сцену. Такая же практика существует в отношении еще нескольких артистов. Об этом рассказал директор театра Марк Варшавер.
Он отметил, что Караченцову и его жене после ДТП, в которое попал актер в 2005 году, решили продолжить выплачивать зарплату.

— Караченцов много лет болел. Он получал 200 тысяч рублей в месяц вместе с Поргиной до последнего дня. Пока не ушел из жизни. И сегодня Поргина нигде не играет, редко заходит в театр, но она получает ту же зарплату. Поргина не сказала спасибо, но мне и неважно. Такому великому артисту можно платить и помогать, — сказал директор «Ленкома» в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Он добавил, что театр платит за былые заслуги не только вдове Караченцова. Также приличную зарплату получают вдова актера Олега Янковского — актриса Людмила Зорина и вдова Евгения Леонова Ванда.
Напомним, Николай Караченцов попал в ДТП в 2005 году. Он так и не смог вернуться к полноценной жизни и актерству. В 2018 году народный артист РСФСР скончался.
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Шоу-бизнес , Олег Янковский , Людмила Поргина , Людмила Зорина , Николай Караченцов , Евгений Леонов
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