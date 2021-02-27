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Николь Кидман ударили по лицу во время посещения оперы 

Вечерняя Москва и ещё 2 10 часов назад
Николь Кидман ударили по лицу в театре
Фото: Instagram
Музыкант Кит Урбан рассказал, как голливудскую актрису Николь Кидман ударили по лицу во время посещения Сиднейской оперы.
Кантри-певец сообщил, что после выступления артистов они вместе с супругой начали хлопать в ладоши.

— Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: «О, я тоже встаю». А потом мужчина позади меня просто ударил Ник по лицу программой спектакля, — рассказал Урбан.

Он добавил, что данный инцидент его расстроил. Будучи мужем актрисы, он хотел защитить ее, но понимал, что нужно проявить сдержанность. По словам музыканта, мужчина ударил Кидман из-за того, что она громко хлопала после спектакля.
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Отмечается, что инцидент случился в январе. После перепалки между артисткой и одним из посетителей в оперу вызвали полицейских, сообщает издание The Independent.
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Шоу-бизнес , Николь Кидман
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