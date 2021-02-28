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Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных» 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Стоянов осудил раскрывшую зарплаты актеров Волкову
Фото: globallookpress.com
Российский актер театра и кино раскритиковал актрису Екатерину Волкову, известной по сериалу «Воронины», за рассказанную информацию о заработках артистов.
Ранее она заявила, что начинающий киноактер за день в получает 3-7 тысячи рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, а мега-звезда — около 150-250 тысяч рублей.
По словам Стоянова, комментировать чужие доходы как минимум некрасиво. Артист отметил, что миллиона никто среди актеров не получает.

«Я могу сказать, что есть четыре категории. Первая категория — хорошие актеры, вторая — плохие, третья — востребованные, а четвертые — невостребованные», — объяснил Юрий Стоянов в беседе с iReactor.

Артист посоветовал не удивляться гонорарам знаменитых актеров, так как одно их имя может собрать кинотеатр. Также, по словам актера, артистам в пандемию уделяли слишком много внимания.
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Шоу-бизнес , Екатерина Волкова , Юрий Стоянов , Москва , Санкт-Петербург
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