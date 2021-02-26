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Москва

Сотни тысяч рублей Михалкова для Баталовых исчезли 

Вероника Полынина 26 минут назад
Сотни тысяч рублей Михалкова для Баталовых исчезли
Фото: РИА Новости
Адвокат Никиты Михалкова Павел Астахов рассказал, почему режиссер приостановил помощь вдове и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова.
По словам Астахова, Михалков финансово помогал семье Баталова еще при его жизни, режиссер перевел на счета семьи «сотни тысяч рублей». Однако когда юристы Баталовых заявили, что семья не видела денег Михалкова, режиссер прекратил помощь до выяснения всех обстоятельств.

«Мы были очень удивлены. Пошли законным путем, изучили все счета и были в шоке», — приводит «Московский комсомолец» слова Астахова.

Астахов заявил, что не так давно Никита Михалков перевел 100 тысяч рублей на коляску Маше Баталовой.

«Непонятно, куда пропали эти деньги», — добавил адвокат.

По словам Астахова, сейчас этим вопросом занимаются юристы. Они должны выяснить, почему деньги режиссера не доходили до адресата. Он подчеркнул, что Михалков не отказывается от дальнейшей помощи после того, как вопрос с исчезновением средств будет улажен.
Как сообщал «Рамблер», ранее вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и ее дочь Мария заявили, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин обманным путем получили доверенности на имущество скончавшегося в 2017 года артиста. В результате семья Баталова лишилась двух квартир, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег. СК РФ выяснил, что Цивин и Дрожжина являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей. После смерти подопечных, по версии следствия, они переписали на себя около 18 квартир.
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Павел Астахов , Никита Михалков , СКР , Московский комсомолец
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