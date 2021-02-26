Сотни тысяч рублей Михалкова для Баталовых исчезли 

По словам Астахова, Михалков финансово помогал семье Баталова еще при его жизни, режиссер перевел на счета семьи «сотни тысяч рублей». Однако когда юристы Баталовых заявили, что семья не видела денег Михалкова, режиссер прекратил помощь до выяснения всех обстоятельств.

«Мы были очень удивлены. Пошли законным путем, изучили все счета и были в шоке», — приводит «Московский комсомолец» слова Астахова.

Астахов заявил, что не так давно Никита Михалков перевел 100 тысяч рублей на коляску Маше Баталовой.

«Непонятно, куда пропали эти деньги», — добавил адвокат.

По словам Астахова, сейчас этим вопросом занимаются юристы. Они должны выяснить, почему деньги режиссера не доходили до адресата. Он подчеркнул, что Михалков не отказывается от дальнейшей помощи после того, как вопрос с исчезновением средств будет улажен.