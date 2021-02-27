Племянника Пугачевой поселили в элитной квартире 

«Комсомольская правда» рассказала о «кардинальных изменениях» в жизни племянника певицы Аллы Пугачевой Владислава. По данным газеты, он поправил свое здоровье, излечился от зависимостей и стал отцом во второй раз.

Как писал «Рамблер», 35-летний Владислав — сын младшего брата Пугачевой Евгения.

Ранее «СтарХит» писал , что Пугачева оплатила племяннику лечение и взяла под опеку его сына. По данным издания, Владислав боролся с параличом ног и певица отправляла его в израильскую клинику.

По данным «КП», в 2019 году Владислав Пугачев женился на своей ровеснице, женщине по имени Гузель, которая переехала в Москву из Казани. В столице она работает бухгалтером. Полгода назад у пары родилась дочь Алла.

Также газета рассказала, что недавно племянника певицы переселили из квартиры в районе метро «Сокол» (по зданию пошли трещины, дом признали аварийным). Теперь Пугачев живет в квартире площадью 80 «квадратов» в районе Ходынского поля. По данным «КП», такое жилье в этом доме стоит около 40 миллионов рублей.